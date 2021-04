Ditanya Soal Suami Kalina Ocktaranny, Azka Corbuzier Blak-blakan Tak Mengenal Vicky Prasetyo

PIKIRAN RAKYAT - Hubungan Vicky Prasetyo dan putra sulung Kalina Ocktaranny, Azka Corbuzier sampai saat ini belum juga terjalin.

Azka Corbuzier diketahui sempat tidak hadir ke pernikahan Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo yang berlangsung bulan Maret 2021 lalu.

Melalui kiriman video, Azka Corbuzier hanya memberikan ucapan selamat dan untuk pernikahan Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo.

Setelah dua bulan Kalina dan Vicky menikah, Azka Corbuzier rupanya belum mengenal sosok ayah sambungnya.

Hal itu diungkapkan Azka Corbuzier dalam acara Obrolan Of The Day (OOTD) yang dipandu Ivan Gunawan dan Deddy Corbuzier.

Awalnya Azka Corbuzier diminta berpendapat jika Deddy Corbuzier menikah dengan Sabrina Chairunnisa.

"Kalau papa married (menikah) tahun ini sama tante Sabrina gimana," kata Ivan Gunawan.

"I think he is happy (aku pikir dia bahagia)," ucap Azka dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube TRANS7O OFFICIAL pada Senin 26 April 2021.