Dunia Musik Tanah Air Berduka, Hubert Henry Boomerang Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT – Dunia musik Tanah Air kini kembali diselimuti kabut duka. Kabar duka datang dari pemain bass band rock Boomerang, yakni Hubert Henry Limahelu.

Henry Boomerang meninggal dunia Sabtu, 24 April 2021 pukul 08.15 WIB di Surabaya, Jawa Timur, dalam usia 54 tahun.

Hal tersebut diketahui usai sang mantan vokalis Boomerang Band, Roy Jeconiah, membuat unggahan melalui akun Instagram pribadinya, pada Sabtu.

"Selamat jalan bro Boomerang, Hubert Henry Limahelu, doa terbaik untuk istri, anak dan keluarga yang ditinggalkan. May you rest in peace my dear friend," ujar Roy Jeconiah.

Baca Juga: Nathalie Holscher Akhirnya Minta Maaf hingga Buat Pengakuan Mengejutkan Tentang Sule

Tak hanya sang teman seperjuangan, akun Instagram resmi Boomerang Band juga turut mengucapkan belasungkawa pada siang ini.

Akun itu mengunggah foto hitam putih, yang memperlihatkan sosok Henry Boomerang yang tengah menggendong bass.

Dalam unggahan foto tersebut, dibubuhi keterangan "Rest In Peace. Selamat Jalan Hubert Henry Limahelu. Semua #Kisah dan Karyamu Akan Selalu menjadi Warna Untuk Kami Semua.”

Baca Juga: Terbitkan SE, Anies Baswedan Izinkan Warganya Salat Idul Fitri 2021 di Jakarta dengan Syarat

Tak lupa juga, mereka mengucap doa terbaik bagi pemain bass Boomerang Band yang telah berpulang itu.