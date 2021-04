Trailer The Conjuring: The Devil Made Me Do It Rilis, Jadi Kasus Terakhir Keluarga Warren?

PIKIRAN RAKYAT - Warner Bros merilis trailer film The Conjuring: The Devil Made Me Do It.

"Horor yang sesungguhnya kembali. Berdasarkan kasus Ed dan Lorraine Warren," tulis akun HBO.

Dalam trailer The Conjuring: The Devil Made Me Do It, pasangan Warren, Ed Warren (Patrick Wilson) dan Lorraine Warren (Vera Farmiga) akan kembali tampil.

Ed Warren dan Lorraine Warren kembali membongkar kasus misterius dan melawan kumpulan setan yang jahat.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It menceritakan kisah nyata Arne Cheyenne Johnson yang mengklaim dirinya adalah korban dari kerasukan setan.

Trailer itu juga dikabarkan akan menjadi film terakhir dari franchise The Conjuring.

Pemain Penny Dreadful: City of Angels, Julian Hilliard akan memerankan David Glatzel yaitu bocah 11 tahun yang kerasukan setan.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It disutradarai oleh Michael Chaves dan ditulis oleh David Leslie Johnson-McGoldrick dan James Wan.