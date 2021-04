Ditanya Soal Kemungkinan Nathalie Holscher dan Sule Akan Bercerai, Keluarga: Arahnya ke Sana

PIKIRAN RAKYAT – Rumah tangga Sule dengan Nathalie Holscher kini tengah diterpa badai besar hingga menyita perhatian publik.

Pasalnya, belum lama menjalani biduk rumah tangga, pasangan tersebut dikabarkan mengalami keretakan akibat orang ketiga.

Hadirnya orang ketiga di antara Sule dan Nathalie Holscher terendus publik, dan semakin diperkuat ketika Nathalie memutuskan untuk menghapus semua fotonya bersama sang suami di akun Instagram pribadinya.

Tak hanya itu, netizen semakin dibuat tersentak kala melihat unggahan Nathalie Holscher yang sedang menangis dengan membubuhkan caption ‘Enough is enough. I’m done! (Cukup. Aku sudah selesai!)’.

Baca Juga: Keinginan Lama Pangeran Charles, Wacana Monarki Coret Pangeran Harry dan Meghan Markle Mencuat

Baca Juga: Ramalan Zodiak 21 April 2021: Cancer, Leo, Virgo, Pikirkan Ulang Sebelum Mengakhiri Hubunganmu

Kemudian bukti lainnya terekam saat ia tengah melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadinya, Nathalie terlihat menyembunyikan wajahnya yang berderai air mata.

Bukti-bukti tersebut semakin membuat publik bertanya-tanya apakah kabar keretakan rumah tangganya itu memang benar-benar terjadi.

Baru-baru ini, fakta mengejutkan terkuak bahwa ternyata Sule dan Nathalie Holscher memang sudah pisah ranjang.