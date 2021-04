5 Daya Tarik Drama Korea Law School yang Sayang Dilewatkan

PIKIRAN RAKYAT – Memasuki episode 3, drama Law School menjadi salah satu drama Korea terbaru yang sayang untuk dilewatkan bahkan penayangannya sangat dinanti-nanti.

Selain alur ceritanya yang menarik, drama Korea Law School turut menghadirkan sejumlah bintang dengan kemampuan akting yang tidak lagi diragukan.

Berikut lima daya tarik drama Korea Law School yang sayang untuk dilewatkan dan sangat dinanti-nanti kehadirannya.

1. Bertabur bintang berbakat Korea

Umumnya, sekolah hukum dipenuhi oleh murid cerdas dan berbakat. Begitu pula dengan para pemain dalam serial ini.

Sejumlah bintang Korea yang menghiasi drama Korea Law School adalah Kim Beom dan Ryu Hye-young .

Melalui perannya yang mengesankan sebagai Lee Rang dalam serial Tale of the Nine Tailed, Kim Beom berhasil meninggalkan kesan tersendiri bagi pecinta drama Korea. Serupa dengan Kim Beom, Ryu Hye-young sukses mencuri hati penonton melalui karakternya sebagai Sung Bo Ra dalam serial Reply 1988.

Baca Juga: Sandiaga Uno: Guys Kita Mesti Bangga Indonesia Urutan 3 di Dunia dari Segi Kontribusi Ekonomi Kreatif

Baca Juga: Mobil Pribadi Nekat Nyamar Jadi Travel Gelap, Siap-siap Disanksi Rp500.000 hingga Masuk Bui

Tak hanya itu, penonton akan disuguhkan dengan sisi berbeda dari Lee Su-kyoung yang sebelumnya memerankan anggota tim sekuriti dalam serial Where Stars Land, serta Lee David dengan aura yang berbeda dari perannya dalam drama Korea Itaewon Class.