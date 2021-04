Jauh Sebelum Hapus Foto dan Menangis, Nathalie Holscher dan Sule Ternyata Sudah Pisah Ranjang?

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher tiba-tiba saja menjadi sorotan usai aksi hapus foto yang dilakukan Nathalie Holscher.

Selain menghapus semua foto Sule dari akun Instagramnya, Nathalie Holscher juga mengunggah sebuah unggahan sedang menangis dengan keterangan caption yang cukup menuai tanda tanya.

Bak mengisyaratkan ketegaran hatinya, Nathalie Holscher mengungkapkan bila dirinya harus kuat dalam menghadapi segala ujian.

Dengan berlatarkan sebuah motif abstrak, Nathalie Holscher menyertakan tulisan untuk mengakhiri 'sesuatu' dalam hidupnya.

"Enough is enough. I'm done! (Cukup. Aku sudah selesai!," kata Nathalie Holscher.

Rupanya jauh sebelum Nathalie Holscher mengunggah unggahan tersebut, dirinya dan Sule memang harus dipisahkan untuk sementara waktu.

Sule dan Nathalie Holacher harus pisah ranjang sebentar demi alasan kesehatan Nathalie Holscher yang belum lama ini keguguran.

