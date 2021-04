Ridwan Kamil Kembali Beri Kejutan Saat sang Istri Sedih, Atalia Praratya: Suami Kebanggaan

PIKIRAN RAKYAT - Sejak dinyatakan positif Covid-19, Atalia Praratya atau Atalia Kamil terpaksa harus menjalani isolasi mandiri dan menjaga jarak dengan keluarganya.

Hal itu membuat dia harus rela berjauhan dengan anak-anaknya tak terkecuali si bungsu, Arkana Aidan Misbach.

Sebagai seorang ibu, Atalia tentu dibuat galau saat tak bisa berinteraksi langsung dengan buah hatinya, terlebih Arkana saat ini masih balita.

Perasaan sedih itu Atalia beberkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya hari ini, Selasa 20 April 2021.

Kendati demikian, perasaan rindu Atalia rupanya justru membuat dia terpacu untuk kembali sembuh agar dapat memeluk si kecil Arkana Aidan.

"Sulit diungkapkan dengan kata-kata saat seorang ibu, tidak bisa memeluk anaknya. Soon lovely. soon Mom will gonna hug and kiss u," kata Atalia dikutip dari akun Instagram @ataliapr.

Beruntung Atalia masih bisa melihat senyum Arkana berkat kejutan yang dilakukan oleh sang suami, Ridwan Kamil.