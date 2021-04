Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Pamer Kemesraan di Instagram, Gunakan Emoticon Sama

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Korea Shin Min Ah sudah lama dikabarkan menjalin hubungan dengan aktor Korea Kim Woo Bin.

Baru-baru ini, Shin Min Ah dan Kim Woo Bin mengunggah foto di tempat yang sama dalam akun Instagram pribadinya.

Shin Min Ah mengunggah foto dirinya yang sedang memotret alam sekitar menggunakan ponselnya.

Dalam unggahan tersebut, Shin Min Ah terlihat di foto secara tidak sengaja oleh seseorang di sebuah hutan.

Shin Min Ah mengunggah foto tersebut dengan caption emoticon daun dan bertuliskan 'Will to take a picture'.

Aktris kelahiran 5 April 1984 ini mengunggahnya dalam akun Instagram @illusomina pada tanggal 18 April 2021.