Nathalie Holscher Menangis dan Hapus Foto Sule, Putri Delina Curhat Rindu Sosok Lina Jubaedah

PIKIRAN RAKYAT - Nathalie Holscher membuat heboh publik karena mendadak menghapus semua foto Sule di media sosial miliknya.

Dalam Instagram Story miliknya, Nathalie Holscher tampak menangis dan menuliskan kalimat galau.

Nathalie Holscher tampak mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri dengan menyematkan sebuah kata 'Kuat'.

Di unggahan selanjutnya, ada kalimat menyerah yang diisyaratkan Nathalie Holscher, ia mengunggah kalimat itu dengan latar hitam.

"Enough is enough. Im done!" tulis Nathalie Holscher dalam Instagram Story @nathalieholscher.

Unggahan Nathalie Holscher membuat heboh, banyak spekulasi menyebut adanya masalah rumah tangga antara Nathalie dan Sule.

Di sisi lain, Putri Delina mengunggah sebuah foto keluarganya tanpa Sule.