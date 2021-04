Sempat Kabur dari Rumah usai Dilarang Masuk Dunia Hiburan oleh Iis Dahlia, Devano Danendra: Saya Kesel

PIKIRAN RAKYAT - Devano Danendra salah satu penyanyi muda sekaligus anak dari penyanyi dangdut Iis Dahlia.

Devano memulai karier di tahun 2017 sebagai penyanyi dan sempat merilis single berjudul Always In Love With You.

Namun, karier yang Devano tempuh tidak semudah yang dibayangkan, walaupun memiliki orang tua dari dunia entertainment.

Pria kelahiran tahun 2002 ini mengaku sempat melewati fase nakal.

Devano menyebutkan bahwa dirinya sempat jabur dari rumah.

“2017 sampe tahun 2019, saya keluar, kabur dari rumah,” ujar Devano Danendra, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Vidi Aldiano, Sabtu 17 April 2021.

Hal ini dilakukan Devano karena tidak memiliki izin dari sang Ibu untuk memasuki dunia hiburan.