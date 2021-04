Gara-Gara Tato, Trailer Anime The Way of the Househusband Dikritik di China

PIKIRAN RAKYAT - Manga karya Kousuke Oono The Way of the Househusband menjadi favorit sejak diterbitkannya pada tahun 2018 lalu.

Manga ini menceritakan kehidupan mantan anggota Yakuza yang memutuskan untuk menjadi bapak rumah tangga.

Keberhasilan manga ini membuat Netflix tertarik untuk mengadaptasinya menjadi anime.

Namun, trailer pertama The Way of the Househusband rupanya kurang memenuhi ekspektasi penggemar, terutama penggemar di China.

Pasalnya, sensor pemerintah China merubah penampilan karakter utama hanya gara-gara menampilkan tato.

Dilasir dari CBR, tato yang terdapat di punggung Tatsu sepenuhnya akan dihapus dan hanya akan meninggalkan bekas luka sebagai salah satu gambaran karakter utama.

Sontak hal ini membuat penggemar China merasa kecewa terhadap sensor tersebut.