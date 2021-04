Kian Tersudut, Seo Ye Ji Kini Dihantam Tuntutan Denda Hingga Miliaran Rupiah

PIKIRAN RAKYAT – Aktris kenamaan Korea Selatan uakni Seo Ye Ji hingga kini masih menjadi topik panas di Korea bahkan dunia.

Pasalnya, sampai saat ini berbagai tuduhan yang diarahkan pada Seo Ye Ji masih belum terpecahkan kebenarannya.

Bahkan kabar yang menyudutkan Seo Ye Ji melakukan kekejaman terhadap staf yang pernah bekerja padanya pun hingga kini masih belum ditanggapi.

Polemik Seo Ye Ji kian panas, usai beberapa perusahaan iklan yang menjadikan dirinya brand ambassador mulai membatalkan kerjasamanya, dan memutuskan hubungan dengan aktris tersebut.

Dilaporkan, berbagai perusahaan seperti merek kosmetik AK Beauty LUNA, New Origin's Inner Flora, dan perusahaan masker AER telah menghapus semua jejak Seo Ye Ji dari situs web dan promosi iklan mereka.

Bahkan baru-baru ini, salah satu brand kacamata terkenal yakni RIETI, mengubah status dari semua iklan mereka dengan Seo Ye Ji menjadi pribadi dan menghapus video kolaboratif berjudul "RIETI x Seo Ye Ji collaboration" di kanal YouTube resminya.

Sejak perusahaan itu mulai memutuskan hubungan dengan Seo Ye Ji, dikabarkan bahwa pemain utama drama populer It’s Okay Not to Be Okay itu harus membayar denda senilai miliaran KRW (puluhan miliar rupiah) karena pelanggaran kontrak dan pembatalan iklan.

