Sempat Kesal Kesuksesannya Dikaitkan dengan Sang Ayah, Putri Tanjung: Harus Berdamai Sama Diri Saya

PIKIRAN RAKYAT - Anak pertama dari Chaerul Tanjung, Putri Tanjung dikenal sebagai CEO dan Founder Creativepreneur.

Memiliki nama asli Putri Indahsari Tanjung, diumur yang masih terbilang muda dia sudah menjadi seorang CEO.

Walaupun Ayahnya sukses memimpin CT Crop, kesuksesan Putri Tanjung diraih dengan kerja kerasnya sendiri.

Wanita kelahiran 22 September 1996 ini mengaku sempat kesal ketika kesuksesannya disangkutpautkan dengan nama sang Ayah.

Baca Juga: Taliban Tak Akan Hadiri Konferensi Perdamaian dengan Afghanistan, Upaya AS Akhiri Perang Sia-Sia?

Baca Juga: Indonesia Dilanda Bencana, Mardani Ali Sera: Pemerintah Tak Bisa Hanya Merespons Secara Reaktif

“Dulu when I first mulai, saya mau divalidasi dengan ini dan ini. Saya kesel banget kalau dibilang 'oh anaknya Pak Chaerul Tanjung makanya kamu sukses, saya kesel banget',” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Bot William, Senin, 12 April 2021.

Selain itu, dia juga kesal jika karyanya disangkutpautkan dengan Chaerul Tanjung.

“Kesal kalau misalkan semua karya saya disangkutpautin sama Bapak saya,” ujar Putri.