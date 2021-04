Dispatch Ungkap Aktris Seo Ye Ji Jadi Dalang Kim Jung Hyun Tolak Adegan Romantis dengan Seohyun

PIKIRAN RAKYAT – Polemik Kim Jung Hyun yang enggan melakukan adegan romantis dalam drama Korea The Time dengan Seohyun semakin panas.

Baru-baru ini, Dispatch merilis berita terkait Kim Jung Hyun itu dengan menyeret nama aktris kenamaan Korea Selatan yakni, Seo Ye Ji.

Aktris yang melejit usai membintangi drama Korea It’s Okay Not To Be Okay bersama Kim Soo Hyun itu diungkap Dispatch telah menjadi dalang perubahan Kim Jung Hyun.

Menurut laporan eksklusif dari Dispatch, mereka dapat memperoleh naskah asli untuk drama Korea The Time dan pesan teks antara Kim Jung Hyun dan Seo Ye Ji.

Tak tanggung-tanggung, Dispatch mengungkapkan ada sekira 13 adegan skinship yang hilang, dan mengungkap fakta bahwa Seo Ye Ji lah yang memerintahkan Kim Jung Hyun untuk menolak adegan skinship itu.

Kejadian pertama yang adegan skinship-nya hilang yakni selama episode 5 pada 48:45, ketika Sooho (karakter Kim Jung Hyun) mengaku ingin mati, dan Jihyun (karakter Seohyun) berlari ke arahnya, mencoba menghentikannya untuk melompat.

Sementara, Seo Hyun meraih Kim Jung Hyun saat mereka berdua jatuh, mereka berbaring terpisah saat menyentuh tanah.