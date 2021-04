Salsabilih Akui Sempat Marah saat Aldi Taher Nyanyikan Lagu Berjudul Nissa Sabyan: Ini Orang Kenapa

PIKIRAN RAKYAT - Nama Aldi Taher kembali terdengar setelah menyanyikan lagu yang berjudul Nissa Sabyan.

Lagu ini menceritakan kekaguman Aldi Taher pada Nissa Sabyan, penyanyi yang tengah disorot karena berselingkuh dengan sang keyboardist, Ayus Sabyan.

Dalam lagu ini, Aldi Taher juga menyebutkan pernyataan 'I love you so much' yang ditujukan untuk Nissa Sabyan.

Namun, lagu yang cukup viral ini ternyata membuat sang istri, Salsabilih marah besar kepada Aldi Taher.

“Awalnya saya ngambek, karena dia enggak ngomong dulu,” ujar Salsabilih, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Trans TV Official, Senin, 12 April 2021.

Bukan hanya itu saja, Salsabillih pun kaget dan bertanya-tanya mengapa suaminya bisa menyanyikan lagu kontroversial tersebut.

Apalagi, Aldi Taher tidak izin terlebih dahulu kepada sang istri saat hendak menyanyikan lagu Nissa Sabyan.