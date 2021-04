Reza Rahadian Ceritakan Proyek Pertamanya Saat Pandemi: Berharap Dibeli, Sebulan Gak Kerja

PIKIRAN RAKYAT - Reza Rahadian dikenal sebagai salah satu aktor dengan bakat akting yang sudah tidak diragukan lagi.

Bakatnya dalam berakting membuat Reza Rahadian memenangkan banyak penghargaan.

Film-film yang dibintangi Reza Rahadian selalu berhasil ramai diminati penonton.

Namun selama masa pandemi Covid-19, dia mengaku melakukan proyek yang tidak pernah dibayangkan.

“Saya merasa bahwa pandemi adalah salah satu momentum di mana saya bisa bilang 'oh ternyata saya bisa buat sesuatu selama ini gak pernah kebayang saya akan lakukan',” ujar Reza Rahadian, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Daniel Mananta Network, Kamis, 8 April 2021.

Pria kelahiran 1987 ini mengaku membuat film series sendiri dan langsung terjun untuk berakting juga.

“Watch creating my own series, trying to sell it, me acting on it, directing, moga-moga deh berharap dibeli, saya udah sebulan enggak kerja,” ujar Reza.