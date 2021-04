Sebut Dia dan Tyson Lynch Sempat Ucap Kata Cerai, Melaney Ricardo: Lebih Sering Saya

PIKIRAN RAKYAT - Rumah tangga Melaney Ricardo dan Tyson Lynch sempat dikabarkan renggang.

Seperti yang diketahui, Melaney Ricardo dan Tyson Lynch menikah pada 2010 lalu dan kini pernikahannya sudah menginjak 11 tahun.

Walaupun Melaney Ricardo dan Tyson sudah memilih jalan damai dan melanjutkan rumah tangganya, namun keduanya sempat mengucapkan kata cerai.

“Maybe saya udah bilang 2 kali buat 11 tahun, tapi only hate the moment bukan for real,” ucap Tyson dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Trans TV Official, Senin, 5 April 2021.

Omongan cerai dari Tyson ini pun diucapakan pada saat dia merasa sakit hati.

Suami Melaney Ricardo itu mengaku menyebutkan kata cerai pada 2020 dan 2021.

Meski demikian, Tyson sendiri mengaku sudah meminta maaf kepada Melaney.