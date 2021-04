Sempat Ingin Jadi Atlet Renang hingga Pilot, Reza Rahadian: Akhirnya Aktor

PIKIRAN RAKYAT - Sebelum memulai kariernya sebagai aktor, Reza Rahadian ternyata sempat menginginkan profesi lain.

Reza Rahadian pernah mencoba menjadi atlet renang hingga ingin menjadi seorang pilot saat dia berumur 16 tahun.

“Sebelum itu saya gagal jadi perenang karena gak lolos di Platnas nya, mau jadi pilot juga kayaknya waktu itu sekolah pilot expensive, akhirnya jadi aktor,”ujar Reza Rahadian, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 5 April 2021.

Aktor yang memegang 4 piala Festival Film Indonesia ini awalnya mengikuti cover boy Aneka Yes.

Baca Juga: Pemain Liverpool Dapat Suntikan Positif untuk Hadapi Real Madrid di Liga Champions dari Dua Laga Sebelumnya

Baca Juga: Jelang Bulan Suci Ramadhan 1422 H, Mentan Pastikan Ketersediaan 11 Pangan Nasional Terkendali

“Waktu ikutan Aneka Yes i have no idea, saya baru suka akting, suka aja dan sepertinya waktu itu dapet infonya Aneka Yes wadah yang tepat kalau mau cari agen, manager, anything untuk dapet informasi casting,” ujar Reza.

Saat itu dia sempat mendapatkan seorang manager namun menyerah karena Reza banyak ditolak.

“Jadi dia udah sempet berusaha, dia udah bawa saya ke beberapa PH, saya casting iklan, segala macem, tapi habis itu dia jujur dan baik-baik, Rez maaf banget mungkin jalan kamu bukan di sini,” katanya.