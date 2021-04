Ditinggal Sejak Usia 6 Bulan, Reza Rahadian Bahkan Tak Tahu Rupa sang Ayah

PIKIRAN RAKYAT - Reza Rahadian salah satu aktor yang memiliki banyak prestasi dalam dunia akting.

Di balik kesuksesan Reza Rahadian di dunia layar lebar, ia memiliki kisah kehidupan yang belum banyak orang tahu mengenai keluarganya.

Baru-baru ini, aktor yang identik dengan berewok ini, buka-bukaan mengenai keluarganya.

“Saya dibesarkan di keluaraga yang lengkap dalam tanda kutip. Karena menurut saya nyokap saya berperan dengan sangat luar biasa baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang Ayah dalam mendidik saya,” ujar Reza Rahadian.

Jika sebelumnya aktor kelahiran 5 Maret 2021 ini mengaku bahwa Ayahnya meninggal, kali ini Reza Rahadian mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi.

“Karena sejujurnya saya gatau apakah bokap itu masih hidup atau beliau sudah meninggal, I have no idea. I have no clue at all,” ujar Reza, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Daniel Mananta Network, Senin, 5 April 2021.

Tak hanya itu aktor yang sudah banyak menerima piala citra ini tidak mengetahui wujud Ayah kandungnya seperti apa.

“Saya bahkan enggak tahu rupanya seperti apa. Wujudnya bagaimana. I don’t know. Karena dia udah meninggalkan Ibu saya dari saya 6 bulan 5 bulan, so I have no idea about him,” tuturnya.