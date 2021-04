Sukses dengan 93 Kedai, Jovi Adhiguna Umumkan Kolaborasi Street Boba X Teh Pucuk Harum

PIKIRAN RAKYAT - Selebritas Instagram Jovi Adhiguna mengumumkan kolaborasi bisnis minumannya, dengan brand Teh Pucuk Harum.

Kedai boba selebgram ini telah memiliki 93 cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Mulai dari Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Karawang, Malang, Sidoarjo, Bali, Lombok, Surabaya, Jambi, Palembang, Lampung, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, Makassar, Palu, Kendari, dan Manado.

“Akhirnya yang ditunggu-tunggu New menu @streetboba x @pucukharumid launching hari ini #BOBAGANG! OUR VERY FIRST COLLAB!! SO WXCOTED FOR YOU GUYS TO TRY!!!” tutur Jovi Adhiguna, dalam akun Instagram miliknya, 30 Maret 2021.

Teh Pucuk Harum x Street Boba menghadirkan dua varian menu kolaborasi yakni Pucuk Uji Sayacha dan Pucuk Uji Miruna.

Kedua varian menu kolaborasi tersebut ternyata memiliki arti yang unik.

Pucuk Uji Sayacha, Pucuk yang diambil dari kata Teh Pucuk Harum lalu Uji yang memiliki arti daerah penghasil teh di Negara Jepang, kemudian Saya yang diambil dari bahasa Jepang “Sayaingen” yang artinya Kacang Hijau dan kata Cha dari bahasa Jepang yang memiliki arti Teh.

