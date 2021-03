Rans Entertainemnt Buka Lowongan Kerja, Raffi Ahmad Cari Assisten Pribadi

PIKIRAN RAKYAT - Ada kabar gembira bagi Anda yang sedang mencari kerja di akhir Maret 2021.

Pasalnya, perusahaan media Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui membuka lowongan kerja baru bagi Anda yang berminat.

Tak hanya satu posisi saja, Rans Entertainment membuka loker untuk berbagai pekerjaan yang tersedia di kanal mereka.

Salah satu dari pekerjaan tersebut bahkan membuka kesempatan bagi Anda untuk menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad.

Dari keterangan di akun Instagram resminya Rans Entertainment pada Selasa, 30 Maret 2021, seluruh lowongan kerja yang tersedia merupakan pekerjaan full time.

Lowongan-lowongan yang dibuka antara lain :

1. Raffi Ahmad Personal Assistant

2. HR Assistan Manager

3. Talent Coordinator

4. Talent Admin

5. Legal Staff

6. IT Support

7. Camera Person

8. Admin Marketplace and Warehouse

9. Admin Stock Controller

10. Fashion Designer

11. Production Assistant

12. Creative Marketing

13. Marketing Executor

14. Social Media Officer Campaign Strategist

15. Sales Officer

16. Finance Accounting Officer

17. Junior Editor.

"Full time position. Put your name on our digital squad!

Send your CV, cover letter and portfolio," kata akun Instagram Rans Entertainment.