Krisdayanti Cerita Soal Pernikahan Aurel Hermansyah, Dede Yusuf: Like Mother Like Daughter

PIKIRAN RAKYAT - Gelaran pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar semakin dekat, dalam hitungan hari pasangan muda ini akan resmi menjadi suami istri.

Sebagai seorang ibu Krisdayanti mengaku ikut bahagia dengan pernikahan yang akan digelar oleh putri sulungnya.

Menjadi bintang tamu di kanal Youtube milik Dede Yusuf yang tayang pada 26 Maret 2021, Krisdayanti menceritakan soal rencana pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Pada kesempatan itu Dede Yusuf melemparkan pertanyaan soal perasaan Krisdayanti saat mendengar kabar pernikahan Aurel Hermansyah.

Krisdayanti mengungkapkan jika Aurel Hermansyah memiliki sikap seperti ibunya yang tegas dan berkeinginan kuat.

"Saya mengenal Aurel ini sama seperti saya ngaca lihat mama saya, jadi dua-duanya dilahirkan saat Shio Macan," tutur Krisdayanti.

"Jadi dia itu apa-apa, kalau lagi diskusi sama saya atau kalau jadi argueing pasti 'mimi bisa, mimi boleh, mimi udah, kok mimi bisa', jadi ketika saya memutuskan menikah umur 21, she's been following me," kata Krisdayanti sambil tertawa kecil ungkapkan kebahagiannya.