You Quiz on the Block Kalahkan Rating Drama Mouse hingga Sisyphus: The Myth, Dibintangi Para Personil BTS?

PIKIRAN RAKYAT - Tren drama Korea tahun 2021 sedang ramai diperbincangkan karena muncul beberapa cerita yang cukup unik di dalamnya.

Mouse, salah satu drama Korea yang terus mencetak rating tinggi, pekan ini mendadak anjlok.

Rabu 24 Maret 2021 kemarin, drama Korea Mouse mencatat rata-rata rating nasional sebesar 5,502 persen, lebih rendah dari rating pekan sebelumnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh drama Korea Sisyphus: The Myth turun ke rating terendahnya sebesar 4,435 persen, turun dari pekan lalu dengan rating sebesar 4,804 persen.

Penyebab utama menurunnya rating kedua drama Korea itu adalah kemunculan variety show tvN You Quiz on the Block.

Dalam episode baru-baru ini, You Quiz on the Block menghadirkan personil salah satu boyband Korea terpopuler di dunia, BTS.

Untuk episode yang dibintangi oleh BTS, You Quiz on the Block mencapai rating rata-rata nasional sebesar 6,740 persen.