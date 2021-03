Jin BTS Klarifikasi Alasan Minim Tampil di Acara You Quiz On The Block

PIKIRAN RAKYAT - Durasi kemunculan Jin BTS dalam program acara reality show tvN You Quiz On The Block lebih sedikit dibandingkan member BTS lainnya.

Dalam program You Quiz On The Block pada 24 Maret 2021, BTS banyak muncul dalam beberapa segmen, namun sedikit memperlihatkan momen personal para member.

Sejumlah penggemar Jin BTS pun melayangkan protes terkait durasi tampil sang idola yang lebih sedikit dibanding member yang lain.

Jin kemudian berupaya memberi klarifikasi terkait hal itu melalui akun Weverse.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi pada Kamis 25 Maret 2021, Jin mengatakan pemotongan durasi pada proses editing sengaja dilakukan.

Jin sendiri yang meminta bagian wawancaranya dihapus seteleh dikaitkan dengan kelayakan kalimat yang ia katakan saat syuting.

"Ketika saya memikirkan kembali hal yang saya katakan di You Quiz, saya merasa seperti saya hanya bicara soal hal yang membuat depresi, jadi saya minta mereka untuk mengeditnya," tulis Jin pada akun Weverse.