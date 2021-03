Segera Tayang, KBS 2TV Rilis Poster Jung Yong-hwa dan Jang Nara

PIKIRAN RAKYAT - KBS 2TV merilis poster Jung Yong-hwa dan Jang Nara yang akan membintangi drama terbaru berjudul Daebak Real Estate.

Daebak Real Estate merupakan drama tentang agen real estate dan penipu yang bekerja sama untuk mengusir hantu dan aura jahat dari properti tempat orang meninggal.

Drama tersebut ditulis oleh Ha Soo-jin, Lee Young-hwa, dan Jung Yeon-seo.

Sementara itu, drama tersebut akan disutradarai oleh Park Jin-suk yang bekerja di School 2017, Naked Fireman, dan The Tale of the Bookworm.

Jang Nara berperan sebagai Hong Ji-ah, bos Daebak Real Estate dan seorang pengusir setan.

Hong Jia-ah terlihat sempurna dari luar dengan kecantikan dan kecerdasan yang dimiliki.

Namun, dia memiliki sifat pemarah dengan kemampuan mengusir setan yang diwarisi dari ibunya.