Sebut Kemungkinan Ayu Ting Ting Adalah Tujuan Akhir, Ivan Gunawan Bakal Menikahinya?

PIKIRAN RAKYAT - Kedekatan antara pedangdut Ayu Ting Ting dan desainer Ivan Gunawan kerap kali terlihat di layar kaca.

Bahkan sejak lama, Ivan Gunawan tak pernah menampik bila dirinya memiliki hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting.

Meski begitu, diakui Ivan Gunawan, hubungannya dengan Ayu Ting Ting sering kali mengalami 'pasang surut'.

Walau acap datang dan pergi, Ivan Gunawan mengaku hingga detik ini Ayu Ting Ting adalah wanita satu-satunya yang tak pernah beranjak dari hatinya.

"Gua suka cewek yang kecil, sekarang satu-satunya perempuan yang nggak pernah berubah dari hati gua adalah Ayu Ting Ting, beneran tapi gua tuh hubungan gua mah sama Ayu Ting Ting itu on off on off gitu," kata Ivan Gunawan menjelaskan yang dikutip dari kanal YouTube Boy William pada Minggu, 21 Maret 2021.

Sadar tak mungkin hidup sendirian selamanya, Ivan Gunawan lantas blak-blakan membocorkan kepada siapa cintanya akan berlabuh di akhir nanti.

Namun hal itu baru akan dia wujudkan saat semua tujuan hidupnya telah tercapai dan terpenuhi.