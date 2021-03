Lirik Lagu M.I.A - Afgan ft. Jackson Wang GOT7 Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lewat kolaborasinya di lagu M.I.A (Missing In Action) dengan Jackson Wang GOT7, penyanyi Afgan sukses tuai pujian dari para pencinta musik tanah air.

Dirilis pada 17 Maret 2021 lalu, lagu M.I.A milik Afgan dan Jackson GOT7 berhasil merajai puncak trending di YouTube.

Bahkan setelah video klipnya dirilis, lagu M.I.A milik Afgan dan Jackson Wang GOT7 ini makin menunjukan kesuksesannya dengan merain penonton dan like lebih dari 261 ribu.

Berikut lirik lagu M.I.A - Afgan ft. Jackson Wang GOT7 yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkumkan untuk Anda.

Lirik lagu Afgan ft. Jackson Wang GOT7 - M.I.A

(Afgan)

Now you always wear your heart upon your sleeve

I still think about you, even when I sleep

Why you always worried that I'm gonna leave

You don't have to do that, baby not with me

You ain't gotta switch up like that

Know you want love like that

Treat you so good right back

Don't say you want it

Say you want love like that

Love like that

And just like that

You come right back