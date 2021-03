Hiatus 2 Tahun, Rain Akan Kembali Muncul di Drama Korea Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Aktor sekaligus idol Korea Selatan, Rain atau yang memiliki nama asli Jung Ji-hoon, akan segera kembali mengisi layar kaca dengan berkiprah di drama korea.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, Rain akan kembali terjun ke dunia seni peran.

Rain dikonfirmasi akan membintangi drama korea terbaru, Ghost Doctor sebagai pemeran utama yang bernama Cha Young-min.

Ghost Doctor disutradarai oleh Boo Sung-chul yang juga merupakan sutradara dari drama The Heirs dan Our Gap Son.

Sementara itu, penulis dari drama tersebut yaitu Kim Sun-soo yang menulis naskah untuk drama Live Up to Your Name.

Ghost Doctor bercerita tentang dua dokter yang memiliki kepribadian dan ketrampilan yang berbeda.

Namun, dikarenakan suatu insiden, terjadi penggabungan roh dan tubuh saat terjadi kesurupan.