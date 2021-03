Rain Beri Alasan Prank Lee Seung-gi dan Member Master In The House

PIKIRAN RAKYAT - Rain mengungkapkan alasan melakukan prank kepada Lee Seung-gi dan anggota Master In The House yang lain ketika melakukan pengambilan gambar.

Rain bersama Tak Jae-hoon dan Lee Sang-min menjadi master pada episode ke-162.

Dalam episode tersebut, Rain, Tak Jae-hoon, dan Lee Sang-min mengerjai para anggota Master In The House melalui proyek mereka yang dinamai Festival Kegagalan.

Anggota Master In The House dan majikannnya (Tak Jae-hoon dan Lee Sang-min) pergi ke agensi Rain dan menuju ke ruang latihan untuk menyaksikan Ciipher yang merupakan boy grup terbaru.

Baca Juga: Industri Hiburan Korea Selatan Ketat, Langgar Aturan Selama Covid-19, Yunho TVXQ Dihapus dari Iklan

Baca Juga: Manisnya Dukungan Suami Pemeran Cheon Seo-jin Penthouse

Ciipher sedang mempersiapkan debut pada Maret 2021.

Pada saat itu, anggota Master In The House dan majikannya melihat Rain mengkritik latihan Ciipher dengan keras yang membuat anggota Master In The House menjadi gugup.

Bahkan, mereka menjadi lebih gugup dan sempat ketakutan saat Rain memanggil salah satu anggota Ciipher yaitu Tan untuk berbicara empat mata.