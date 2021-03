Lirik Lagu On The Ground - Rose BLACKPINK Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Resmi rilis album solo pertamanya, Rose BLACKPINK kini makin bersinar usai menghadirkan warna baru dalam lagu-lagunya.

Di album pertamanya, album berjudul R ini terdiri dari beberapa lagu yang berjudul On The Ground dan Gone, keduanya ditulis sendiri oleh penyanyi yang memiliki nama asli Roséanne Park.

Lagu On The Ground sendiri menceritakan tentang seseorang yang sudah berada di puncak kehidupannya yang telah kehilangan arah.

Lirik Lagu On The Ground - Rose BLACKPINK

My life's been magic, seems fantastic

I used to have a hole in the wall with a mattress

Funny when you want it, suddenly you have it

You find out that your gold's just plastic