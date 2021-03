Rosé BLACKPINK Raup Prestasi Emas Usai Rilis Single On The Ground

PIKIRAN RAKYAT – Lagi-lagi salah satu anggota BLACKPINK, yakni Rosé berhasil menunjukkan seberapa populernya mereka di dunia.

Terbukti usai Rosé merilis album debut solo, penggemar berbondong-bondong untuk berikan dukungannya.

Pada tanggal 13, judul lagu dari album solo Rose, 'On The Ground', naik ke No. 1 di tangga lagu iTunes di 51 negara, termasuk Amerika Serikat.

Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Amerika Utara dan Selatan, seperti Kanada, Brasil, Meksiko, dan Chili, kehadiran Rosé yang kuat di pasar pop utama terus mendapatkan perhatian.

Selain itu, Rosé juga meraih peringkat pertama di Eropa, seperti Spanyol, Prancis, Yunani, Portugal, dan Turki.

Serta beberapa negara Asia seperti Hong Kong, Makau, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan dengan cepat mencapai puncak iTunes Grafik Seluruh Dunia.

Meskipun semua lirik hanya dalam bahasa Inggris, dampaknya di tangga musik domestik juga bagus. Begitu 'On The Ground' dirilis pada pukul 14.00 Jumat 12 Maret 2021 kemarin, lagu Rosé langsung naik ke No 1 di Bugs and Genie.