Rumah Tangga Bermasalah, Melaney Ricardo: Bertahun-tahun Saya Diajak Konsultasi Pernikahan

PIKIRAN RAKYAT - Melaney Ricardo mengaku bahwa rumah tangganya bersama Tyson James Lynch bermasalah.

Tyson bertahun-tahun mengajak istrinya untuk berkonsultasi tentang pernikahan. Namun Melaney Ricardo selalu menolak.

"Bertahun-tahun Tyson ajak saya konsul pernikahan, saya gak pernah mau. Mungkin karna saya public figure saya mikir saya gak mau share sama orang," kata Melaney Ricardo, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Seleb Oncam News, 12 Maret 2021.

Alasan sebagai public figure yang membuat presenter ini menolak untuk konsultasi pernikahan. Namun kali ini perempuan kelahiran 24 Februari 1980 ini mau untuk datang dan sadar bahwa hal itu sebagai investasi pernikahan.

"Tapi buat saya saat kita share sama orang yang tepat, sebetulnya kita berinvestasi buat pernikahan kita kan. Kadang-kadang kita ribut berantem udahan terus gitu kan, jadi hari ini saya memutuskan for the first time saya mengiyakan ajakan suami saya untuk datang ke konsul pernikahan," ucap Melaney.

Istri dari Tyson ini tak menampik bahwa dia dan suaminya memang memiliki masalah dalam rumah tangganya.

"Tapi siapa sih rumah tangga yang gak ada masalahnya, kami berusaha untuk menyelaraskan perbedaan budaya. Makanya kalau saya liat bercerai segala macem ngerti susah gitu loh untuk bisa punya pernikahan yang real," ujarnya.