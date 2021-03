Reaksi Gisella Anastasia Tahu Video Syurnya Beredar: Ada Ketakutan, Kekhawatiran, Bingung Mau Ngapain

PIKIRAN RAKYAT - Artis Gisella Anastasia sempat tersandung skandal video syur, berujung penetapan tersangka kasus pornografi.

Kejadian ini tentunya membuat Gisel dan keluarga cukup terkejut, terutama saat video syur 19 detik miliknya, tersebar luas di media sosial.

Namun setelah melewati semuanya Gisel tetap bersyukur, karena masih memiliki keluarga yang tidak menghakiminya.

Termasuk keluarga Gading Marten mantan suaminya, dan Wijaya Saputra alias Wijin kekasihnya kini.

“Setelah semuanya yang saya laluin gitu, yang saya paling bersyukur itu saya masih punya keluarga, yang tidak menghakimi saya, termasuk keluarga mas Gading, Wijin semuanya” ujar Gisel dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy William, 11 Maret 2021.

Selain itu keluarganya juga memberikan kesempatan kepada Gisel, untuk membuktikan bahwa dirinya bisa berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik.

“Selalu memberi kesempatan untuk saya membuktikan bahwa as a human I wanna be a better person,” kata Gisel.

