BCL Ceritakan Detik-detik Ashraf Sinclair Meninggal Dunia: Saya Peluk kok Enggak Gerak

PIKIRAN RAKYAT - Bunga Citra Lestari mengungkapkan kronologi saat suaminya Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Pada saat itu Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair baru saja tiba di Indonesia.

Perempuan yang akrab disapa BCL ini menyebutkan saat baru saja tiba dari New York, dia dan Ashraf Sinclair cukup sibuk.

“We just go back from New York, like the night before, dan pagi dia sibuk meeting,” ujar BCL, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Boy William, 9 Maret 2021.

Selain itu BCL juga harus mempersiapkan fitting baju untuk penjurian Indonesian Idol.

“And I was preparing karena baru pulang dari New York, jadi fitting segala macam buat Idol,” ucap dia.

Setelah itu Ashraf Sinclair pergi, dan masih seperti biasa mengirim pesan lalu pulang ke rumah.

