Lakukan Syuting Ulang, Para Pemain Drama River Where the Moon Rises Tolak Dibayar

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea River Where the Moon Rises yang sempat tersendat, lantaran pemeran utamanya yakni Ji Soo terseretnya dalam kasus bullying.

Maka dari itu mau tidak mau, pihak River Where the Moon Rises harus mengeluarkan Ji Soo dari daftar pemainnya.

Lantas, Na In Woo hadir menggantikan peran Ji Soo yang telah hengkang dalam drama River Where the Moon Rises.

Atas pergantian pemain, drama River Where the Moon Rises ini harus melakukan pemotretan ulang.

Kendati demikian, banyak anggota pemain River Where the Moon Rises yang telah menolak menerima pembayaran untuk syuting ulang.

Menurut outlet berita Star News dan Herald Pop, sumber dari drama tersebut menyatakan bahwa aktor termasuk Lee Ji Hoon, Wang Bit Na, Choi Yu Hwa, Ki Eun Se, Ryoo Ui Hyun, dan Kim Hee Jung telah memberi tahu tim produksi bahwa mereka akan melakukan syuting ulang tanpa menerima bayaran.

Diungkapkan juga bahwa tim produksi telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para pemeran.

