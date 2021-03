Ji Soo Tersandung Kasus, Na In Woo Gantikan Peran On Dal dalam River Where The Moon Rises

PIKIRAN RAKYAT - Setelah badai kasus bullying menerpa Ji Soo, pemeran On Dal dalam River Where the Moon Rises, Na In Woo dipastikan akan menggantikan perannya.

Pada episode 13 yang tayang Senin, 8 Maret 2021 di Viu, wajah Na In Woo akan langsung muncul.

Aktor Na In Woo merupakan salah satu pemain yang memperkuat drama Korea Mr. Queen yang juga tayang di Viu.

Saluran KBS di Korea bahkan telah merilis Na In Woo dengan pakaian sebagai warga suku Sunno yang menjadi lingkungan asal On Dal tumbuh.

Seperti apa penampilannya? Jangan lewatkan episode terbaru River Where The Moon Rises yang akan tayang setiap Senin dan Selasa malam di Viu.

River Where the Moon Rises adalah drama Korea yang sedang trending dengan kisah cinta Putri Pyeonggang (Kim So Hyun) dan On Dal.

Episode 13 akan menghadirkan sejumlah kejutan setelah Pyeonggang kembali menempatkan diri sebagai putri raja.

