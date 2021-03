Jadi Sorotan Usai Dikabarkan Bakal Gantikan Peran Ji Soo, Berikut Profil Na In Woo

PIKIRAN RAKYAT – Nama aktor Na In Woo mendadak jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Tak lain dan tak bukan, Na In Woo jadi sorotan usai dikabarkan akan gantikan posisi Ji Soo dalam drama Korea River Where the Moon Rises.

Na In Woo diketahui tengah mempertimbangkan tawaran untuk gantikan posisi Ji Soo yang menjadi pemeran utama dalam River Where the Moon Rises.

Simak profil singkat dari Na In Woo, aktor kelahiran 17 September 1994, sebagaimana Pikiran-Rakyat.com rangkum dari berbagai sumber.

Terlahir dengan nama Na Jong Chan, ia mengenyam pendidikan di Universitas Dankook, dan saat sekolah dulu, Na In Woo memiliki panggilan yang unik yakni, 'tiang telepon'. Itu karena dirinya berpostur tubuh tinggi.

Sebelum terjun ke dunia perfilman Korea Selatan, Na In Woo lebih dulu menjajal kariernya dengan membintangi beragam iklan.

Pada 2015 lalu, Na In Woo akhirnya memulai debutnya sebagai aktor melalui drama Curse of Fate yang ditayangkan di saluran MBC.