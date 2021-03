Gugat Cerai Suami, Wulan Guritno Beri Dua Poin Penting Pegangan Hidup untuk Anak-anaknya

PIKIRAN RAKYAT - Selebriti Wulan Guritno resmi melayangkan gugatan cerai sang suami, Adilla Dimitri pada Kamis 25 Februari 2021.

Kabar perceraian tersebut mengejutkan publik, pasalnya pasangan Wulan Guritno dan Adilla Dimitri dikenal harmonis dan jauh dari berita miring.

Wulan Guritno akhirnya buka suara setelah kabar perceraiannya tersebut, ia juga memberikan nasihat yang diberikan untuk anak-anaknya.

Pemilik nama Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno itu memiliki dua poin pesan yang harus dipegang ketiga anaknya agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa lalu.

"Aku selalu nerapin be yourself, yang paling utama iutu. Arti dari be yourself itu dalam banget," kata Wulan Guritno dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Melaney Ricardo pada Kamis 4 Maret 2021.

Wulan Guritno kemudian mengungkapkan pesan kedua untuk ketiga anaknya, ia berharap buah hatinya akan fokus pada keinginan diri sendiri.

"And focus what you want, bukan keinginan orang lain atau seperti orang lain gitu, Jadi itu harus tahu apa yang lo mau gitu. Jadi paling kuncinya ya dua itu sih, be yourself and then knowing you want," tutur Wulan Guritno.

