Lirik Lagu Why Why Why - iKON, Bercerita Tentang Penyesalan

PIKIRAN RAKYAT – Boy group iKON asuhan YG Entertainment merilis single terbaru mereka bertajuk Why Why Why.

Single yang dirilis pada 3 Maret 2021 itu pun disertai dengan video musiknya.

Dalam lagu ini, salah satu member iKON yakni Bobby ikut berpartisipasi dalam komposisi dan lirik dari single baru tersebut.

Selain Bobby, produser rekaman asal Amerika, Choice37 ikut berpartisipasi. Kemudian tidak ketinggalan penulis lagu di YG Entertainment yakni, Lil G, Sonny dan LP.

Lirik Why Why Why ini sangat emosional, di mana liriknya mengungkapkan penyesalan dan kesedihan yang dirasakan para member iKON setelah berakhirnya suatu hubungan.

Setelah dirilis, video musik dari iKON Why Why Why ini langsung disambut hangat oleh para penggemar K-Pop, terutama iKONIC, sebutan untuk penggemar iKON.

Berikut lirik iKON - Why Why Why, yang Pikiran-Rakyat.com hadirkan untuk Anda.