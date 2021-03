Mengaku Salah, Chef Renatta Kini Enggan Umbar Sosok Kekasih Bule di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Renatta Moeloek alias Chef Renatta akhirnya membuka sedikit tentang kehidupan asmaranya saat ini.

Sejak putus dari Dikta, Chef Renatta kini kembali menggandeng kekasih seorang pria bule.

Namun Chef Renatta jarang mengumbar kemesraan bersama kekasihnya, ia tak ingin banyak orang tahu siapa sosok pria bule yang menjadi kekasihnya.

"Buat apa? Soalnya kalau misal dibikin open banget, nanti semua orang kan kepo. Enggak mau," kata Chef Renatta dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Vidi Aldiano pada Minggu 28 Februari 2021.

Chef Renatta mengatakan akun Instagram milik kekasihnya sengaja di-private, sehingga tak semua orang bisa melihatnya.

Namun Chef Renatta tak menampik banyak orang yang ingin tahu mengenai hubungannya dengan sang kekasih.

"Memang it's going to stay private. Sekarang dengan request-nya, kayak dibuka itu sudah basically enggak jelas, giliran ada teman yang add, nyortirnya susah banget," tutur Chef Renatta.