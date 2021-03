Senang Menonton Ikatan Cinta, Chika Jessica Dapat Ucapan Selamat dari Arya Saloka

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Chika Jessica baru saja membuka bisnis barunya dengan produk minuman susu buah.

Bisnis minuman susu buahnya ini berada di Pekanbaru yang berlokasi di Jl Soekarno Hatta No 04-05 samping OPPA BBQ.

Atas kesuksesannya membuka bisnis baru, Chika pun mendapatkan banyak ucapan selamat. Salah satunya datang dari pemeran Aldebaran Ikatan Cinta, Arya Saloka.

Sebagaimana diberitakan PortalJember.com dalam artikel, "Chika Jessica Dikirimi Arya Saloka Ucapan Selamat, Chika: Mas Aldebaran Kapan Kita Nongkrong", Chika Jessica yang merupakan fans sinetron Ikatan Cinta ini merespon ucapan selamat dari Arya Saloka.

"Mas Aldebaran kapan-kapan kita nongkrong di @seruseruofficial x @chikajessica88 ya ajak Reyna juga ya mas. Thank u so much @arya.saloka," jawab presenter kelahiran 1988 itu.

Selain dari Arya Saloka, papan ucapan selamat atas launchingnya bisnis minuman baru Chika Jessica ini juga diberi oleh Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Nikita Mirzani, Sandra Dewi, Luna Maya, Ariel NOAH, dan masih banyak lagi.***(Nurul Hidayat/PortalJember.com)