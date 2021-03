Bocoran Drama LUCA: The Beginning Episode 9, Ji Oh Mampu Lindungi Gu Reum dan Bayinya?

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea LUCA: The Beginning dari tvN sukses buat penonton terpukau akan alur ceritanya.

Drama yang bergenre thriller, aksi dan sci-fi yang dibintangi Kim Rae Won sebagai Ji Oh dan Lee Da Hee sebagai Gu Reum itu kian meningkatkan kualitas ketegangannya.

Simak bocoran sinopsis drama LUCA: The Beginning episode 9, yang akan tayang pada malam ini, Senin, 1 Maret 2021, sebagaimana Pikiran-Rakyat.com rangkum dari Hankook Ilbo.

Dalam episode sebelumnya, Ji Oh dan Gu Reum akhirnya memutuskan lari dari kota, dan memilih untuk tinggal di sebuah pedesaan.

Baca Juga: Sekolah Tatap Muka di Karawang Ditargetkan Mei 2021 Selesai Para Guru Divaksin

Baca Juga: Kamp untuk Orang Terlantar di Suriah Terbakar, UNICEF Minta Anak-Anak di Al-Hol Dipulangkan

Ji Oh dan Gu Reum bahkan kini telah memiliki seorang bayi, dan saat mereka memimpikan kehidupan yang indah, Gu Reum dan bayinya diculik oleh Lee Son, disaat Ji Oh tak berada disampingnya.

Meskipun dalam drama Korea LUCA: The Beginning, Ji Oh disebut bukan manusia biasa, ia kini tahu bagaimana caranya berjuang untuk melindungi keluarganya. Penonton tentunya sangat ingin mengetahui bagaimana Ji Oh akan melakukannya.

Berikut bocoran sinopsis drama LUCA: The Beginning episode 9, dengan Ji Oh memulai serangan balik melawan Human Tech.