Kasus Video Syur 19 Detik Gisel Masih Bergulir, MYD: Ingin Semuanya Kembali Normal

PIKIRAN RAKYAT - Kasus video syur yang menjerat Gisella Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu Defretes alias MYD kini masih bergulir.

Ditengah kasus video syur 19 detik Gisel yang masih bergulir, MYD menuliskan sebuah curhatan.

Sembari duduk di kursi, MYD berharap kasus video syur yang masih bergulir ini bisa segera berlalu dan kondisi kembali normal.

''After all these, I just want everything back to normal. Happy Saturday all.. (Setelah semua ini, saya hanya ingin semuanya kembali normal. Selamat hari Sabtu semua ..),'' tulis MYD dalam unggahannya.

Baca Juga: Kunjungi Desa Bangun Mojokerto, Siti Nurbaya Minta Masyarakat Tidak Olah Sampah Impor

Baca Juga: AS Akan Mulai Terapkan Pemantauan Ebola di Bandara Usai Kasus Kembali Terdeteksi

Gisella Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu Defretes (MYD) alias Nobu belum bisa disidang karena berkas perkara kasus video syur 19 detik mengalami beberapa kendala.

Polda Metro Jaya mengungkapkan perkara kasus video syur 19 detik Gisella Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu Defretes (MYD) alias Nobu baru masuk P-19.

Artinya, masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh pihak kepolisian agar Gisella Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu Defretes (MYD) alias Nobu bisa segera disidang atas kasus video syur 19 detik mereka.