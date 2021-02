Baru Ngaku Sekarang Jika Dirinya Dulu Sangat Mencintai Agnez Mo, Deddy Corbuzier: Itulah Kenapa Kita Posesif

PIKIRAN RAKYAT - Deddy Corbuzier dan Agnez Mo sempat menjalin hubungan asmara selama empat tahun lamanya.

Baru-baru ini, Deddy Corbuzier mengungkapkan alasannya mengapa putus dengan Agnez Mo.

Blak-blakan, Deddy Corbuzier mengakui jika penyebab dirinya putus dengan Agnez Mo lantaran sangat mencintai mantan kekasihnya itu terlalu dalam.

"Apakah kamu tahu? Sebenarnya kenapa kita bubar karena pada waktu itu i love you so much (aku mencintaimu terlalu dalam) akhirnya ngebuat blunder aja di kepala," kata Deddy Corbuzier dalam kanal YouTube-nya.

Karena rasa cinta yang begitu dalam ini membuat Deddy Corbuzier menjadi posesif. Hal yang sama juga turut dirasakan oleh Agnez Mo.

"Itulah kenapa kita posesif, lu nya juga begitu sama gue," kata Deddy Corbuzier.

Mendengar pernyataan Deddy Corbuzier, Agnez Mo lantas mengungkapkan hal yang mengejutkan.