Imbalan Rp7,1 Miliar Disiapkan untuk Penemu Anjing Lady Gaga, Sang Ayah: Ini Memuakkan

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi yang berasal dari New York, Lady Gaga baru saja kehilangan anjing yang disayanginya.

Anjing berjenis Bulldog milik Lady Gaga ini dicuri oleh pencuri bersenjata yang menyebabkan asistennya ditembak.

Lady Gaga menawarkan hadiah bagi siapa yang mengembalikan anjingnya yang bernama Koji dan Gustav.

Hadiah yang diberikan Lady Gaga tidak segan-segan yaitu sebanyak 500.000 dolar atau setara dengan Rp 7,1 miliar.

Alamat e-mail pun disiapkan bagi siapa yang menemukan anjingnya dikirimkan ke KojiandGustav@gmail.com.

Lady Gaga mengunggahnya melalui akun pribadi Instagramnya.

"My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. Or, if you bought or found them unknowingly, the reward is the same. I continue to love you Ryan Fischer, you risked your life to fight for our family. You’re forever a hero." tulis Lady Gaga.

