Rayakan Ulang Tahun Pernikahan ke-2, Penampilan Syahrini di Samping Reino Barack Bikin Pangling

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Syahrini dan Reino Barack sedang berbahagia menyambut ulang tahun pernikahan ke-2 pada 27 Februari 2021 di Jepang.

Syahrini dan Reino Barack bertolak ke Jepang pada Desember 2020 lalu untuk liburan, belum ada tanda mereka akan kembali ke Indonesia.

Banyak momen indah yang diunggah Syahrini dan Reino Barack saat menikmati serangkaian liburannya di Jepang.

Baru-baru ini, Syahrini pun mengunggah potret dirinya saat tampil dengan busana tradisional Jepang.

Baca Juga: Bahas Akhiri Perang Yaman, Utusan Khusus AS Temui Menlu Oman

Baca Juga: Punya Rambut Keriting Sejak Kecil, Najwa Shihab: Saya Selalu Nangis Kenapa Beda

Tidak seperti biasanya, Syahrini tampak pangling mengenakan make up seorang wanita Jepang atau disebut Geisha.

Potret tersebut dibagikan sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan ke-2 Syahrini dan Reino Barack.

"Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband, The Love Of My Life, The Man Of Tradition With Value," tulis Syahrini dalam akun Instagram @princessyahrini pada Sabtu 27 Februari 2021.