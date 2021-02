Blak-blakan, Agnez Mo Tak Menyesal Pernah Pacaran dengan Deddy Corbuzier

PIKIRAN RAKYAT - Bukan rahasia umum Deddy Corbuzier pernah menjalin hubungan dengan Agnez Mo.

Agnez Mo dan Deddy Corbuzier pun mengakui hubungan mereka pada saat itu.

Namun hal yang mengejutkan adalah Agnez Mo menyebutkan tidak menyesal menjalin hubungan dengan Deddy Corbuzier.

"Nez kan kamu bilang ke saya, hubungan kita itu bukan hubungan yang harus disesali, terus kamu bilang ada hubungan dengan orang lain yang harus disesali, kita enggak dong?" ujar Deddy Corbuzier, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Deddy Corbuzier, 27 Februari 2021.

Perempuan kelahiran 1 Juli 1986 pun membenarkan hal tersebut bahwa dirinya tidak menyesali hubungannya dengan Deddy.

Namun Deddy pun menanyakan bahwa alasan hubungan yang Agnez sesali.

"Kalau menurut saya balik lagi ke masalah intension. Pada saat waktu itu, kita akhirnya mengakhirinya bukan karena intention was too hurt each other," ujar Agnez Mo.