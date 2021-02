Usai Gaet Joe Taslim, Sutradara Insidous akan Remake Train to Busan Bareng Sineas Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Joe Taslim baru saja mencuri hati netizen usai muncul sebagai Sub-Zero dalam film Mortal Kombat yang diproduseri James Wan, sutradara kawakan yang dikenal dengan film horor Insidous.

Tak lama tersiar kabar, James Wan akan kembali menggaet sineas Indonesia. Sutradara Sebelum Iblis Menjemput, Timo Tjahjanto akan digandeng untuk membuat remake film zombie kenamaan Korea, Train to Busan.

New Line Cinema akan menjadi studio produksi film Train to Busan remake yang diarahkan Timo Tjahjanto itu sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Deadline via Antara.

James Wan dan Michael Clear dari Atomic Monster serta Nicolas Atlan dan Terry Kalagian dari Gaumont akan menjadi produser film Train to Busan remake bersama Gary Dauberman dari Coin Operated.

Sementara, Judson Scott, Sidonie Dumas, Christopher Riandee, dan Johanna Byer akan bertindak sebagai produser eksekutif.

Train to Busan merupakan film Korea yang disutradarai oleh Sang-ho Yeon dengan Gong Yoo yang memerankan karakter utama.

Film thriller ini menggambarkan situasi ketika Korea diserang oleh zombie dengan hanya sedikit orang yang masih sehat. Mereka yang sehat harus berjuang menuju Busan menggunakan kereta api.