Lirik Lagu Gimme-Gimee - NCT Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia, Ceritakan Candu dalam Mencintai

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asuhan SM Entertainment, NCT 127 kini kembali sapa penggemar lewat lagu pre-realse berjudul gimme gimme.

Lagu gimme gimme - NCT 127 ini merupakan title track bagi album rilisan Jepang 'LOVEHOLIC' yang akan dirilis full pada Rabu, 17 Februari 2021 sedangkan musuc videonya akan dirilis pada 15 Februari.

Lirik Lagu gimme gimme - NCT 127 ini bercerita tentang seseorang yang mencintai seseorang seperti terkena candu. Nuansa dalam lirik lagu ini sesuai dengan konsep album 'LOVEHOLIC' sendiri.

Lirik Lagu gimme gimee - NCT 127

Ayy yay yay ya

Listen up

Kizuita toki wa sudeni

Teokure sa kimi ni So addict

Chiryō fu kanō na Spicy disease yeah

fukami ni hamatte iki sō

Watch me going like boom

Nan mo ka mo ga subete kachi o kaete iku

Sekai-chū ga kimi no mawari o meguru

Furimawasareru kaikan ni oborete iku