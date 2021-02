Beda dengan Rachel Vennya yang Umumkan Resmi Cerai, Okin Akui Ogah Klarifikasi: Lebih Baik Diam daripada Drama

PIKIRAN RAKYAT - Rachel Vennya menyebut bahwa dirinya dan Niko Al Hakim akhirnya sudah resmi cerai. Hal ini diungkapkan melalui Instagram pribadinya.

"Dengan berat hati aku dan Mas Niko berpisah sudah bukan suami-istri lagi tetapi cinta yang kita kasih untuk anak-anak enggak akan berkurang dan semua perhatian masih dan selalu untuk anak-anak kok," kata Rachel Vennya

Selain itu, Rachel mengaku bahwa dia dan Niko akan tetap memberikan kasih sayang yang berlimpah kepada kedua anaknya walaupun saat ini bukan lagi berstatus suami-istri.

"Aku tahu ini adalah keputusan yang mengecewakan, but life must goes on, kalau aku dan Mas Niko bisa move on, aku harap kalian juga. Aku dan Mas Niko sekarang cuman beda status aja dari suami-istri jadi teman baik yang sama-sama akan mengasuh Abang dan Adik kasih yang tak terhingga," tambahnya.

Sebelum memberikan pengumuman perceraian tersebut, Rachel Vennya juga sempat membagikan kisah rumah tangganya melalui kanal YouTube Boy William.

Bahkan, ibu dua anak tersebut tak lupa mengucapkan terima kasih karena pengakuannya dalam YouTube Boy William disambut baik oleh banyak orang.

Kekinian, Niko Al Hakim yang selama ini bungkam akhirnya memutuskan untuk buka suara.